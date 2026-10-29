Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanı hazırlıklarına izin sonrası antrenmanla başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan savunma ve hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı