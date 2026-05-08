Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Shemanova'yı kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Polina Shemanova'yı 2026-2027 sezonu için kadrosuna kattı. Shemanova, daha önce Nilüfer Belediyespor'da oynamıştı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki voleybolcu, 2026-2027 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat