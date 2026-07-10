Haberler

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 oyuncuyla yollar ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Ezgi Çağlar, Büşra Kenet ve Teodora Nicoara'nın da aralarında bulunduğu 10 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo, Beşiktaş kadrosunda yer almayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor

Türk Hacılar fark etti, devlet çözdü: 40 yıllık vatan hasreti bitti!
Galatasaray'dan 100 milyon Euro'luk dev bütçe: 2 dünya yıldızı birden geliyor

G.Saray'dan 100 milyonluk dev hamle: 2 dünya yıldızı birden geliyor
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Doktor donakaldı!