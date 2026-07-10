Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 oyuncuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo, Beşiktaş kadrosunda yer almayacak.