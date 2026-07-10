Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 oyuncuyla yollar ayrıldı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Ezgi Çağlar, Büşra Kenet ve Teodora Nicoara'nın da aralarında bulunduğu 10 futbolcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo, Beşiktaş kadrosunda yer almayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat