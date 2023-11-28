Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Panathinaikos'a 80-79 yenildi
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 80-79 yenildi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu zirvede tamamladı ve üst tura yükseldi.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Dumitru Stasiev (Moldova)
Beşiktaş : Yueru Li 22, Lazic 5, Elif Bayram 8, Nogic 26, Evans 16, Krivacevic 2, Şuğranur Sönmez
Panathinaikos : Stamolamprou 9, Pavlopoulou 19, Cvitkovic 14, Alleyne 18, Jones 16, Sotiriou 4, Alexandri, Theodoromanolaki, Chairistanidou
1. Periyot: 20-19
Devre: 41-39
3. Periyot: 64-57
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 80-79 yenildi.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu zirvede tamamladı ve üst tura yükseldi.