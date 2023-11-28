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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Panathinaikos'a 80-79 yenildi

28 Kasım 2023 21:48 Son Güncelleme: 21:50 Abone Ol

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 80-79 yenildi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu zirvede tamamladı ve üst tura yükseldi.