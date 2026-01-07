Haberler

Beşiktaş, Jonas Svensson ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Svensson'a hizmetleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Beşiktaş, Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Svensson'un ayrılığıyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

