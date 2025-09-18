Beşiktaş İzmir'e Geldi, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. Taraftarlar teknik direktör ve futbolcuları coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı oyuncuları taraftarları yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular lehinde tezahürat yaptı. Başkan Serdal Adalı, taraftarların yanına gidip forma imzaladı.

Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, yarın saat 20.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.

