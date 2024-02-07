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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası kadrosu belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Yeni transfer Joe Worrall da kadroda yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferi Joe Worrall da kadroda yer aldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 20.45'te deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Trabzonspor mücadelesinin ardından sağ uyluk üst iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilen Jonas Svensson, patellar tendinit nedeni ile tedavi sürecinde olan Mustafa Erhan Hekimoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile tedavisi devam eden Omar Colley ve henüz hazır olmayan Salih Uçan ile Vincent Aboubakar, Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi. Siyah-beyazlıların İngiliz ekibi Nottingham Forrest'tan kiralık olarak kadrosunda kattığı defans oyuncusu Joe Worrall ise kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ın 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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