Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları - Haberler

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Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü savunmacı Romain Saiss, İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtik sonra resmen siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak deneyimli savunmacı yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda ilk transferini gerçekleştiriyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

YILLIK MALİYETİ 1.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü 32 yaşındaki Romain Saiss, İstanbul'a geldi. Faslı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmen siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak deneyimli savunmacı yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.

Haberler.com - Spor

Valerien Ismael Beşiktaş Spor Haberler

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