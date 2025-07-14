Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü, Kamp Çalışmalarına Başladı

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü, Kamp Çalışmalarına Başladı
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yeni transfer Orkun Kökçü, takımın Avusturya'daki kampında taraftarlarla buluştu. Adalı, Kökçü'nün performans beklentilerini dile getirdi.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve yeni transfer Orkun Kökçü, Futbol A Takımının yeni sezon kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği Avusturya'nın Bad Erlach kasabasına gitti.

Başkan Adalı ile yeni transfer Orkun Kökçü'yü takımın kamp yaptığı otelin önünde bir grup taraftar sevgi tezahüratlarıyla karşıladı. Adalı ile Kökçü, imza dağıttığı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Adalı, takımın kamp yaptığı otelin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız Orkun Kökçü'yü çok seviyor. Orkun, inşallah bu ilgiye layık olacak. Tüm eforunu gücünü sahaya yansıtıp elinden geleni yapacak. Zaten kendi de aynı duyguları yaşıyor" diye konuştu.

Yeni transfer Orkun Kökçü, daha sonra takımın kamp yaptığı otelde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcularla bir araya geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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