Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü İdmanda

BEŞİKTAŞ'ın yeni transferi Orkun Kökçü Avusturya kampında ilk idmanına çıktı.

Siyah beyazlı takım Avusturya kampının 12'nci gününe sabah antrenmanıyla başladı. Başkan Serdal Adalı'nın da izlediği idman 1,5 saat sürdü.

Dün akşam kampa katılan Orkun Kökçü takımla ilk idmanına çıktı.

Isınma hareketleri ve strechingle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Siyah beyazlıların çalışmanın basına kapalı bölümünde taktik antrenman yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş, Avusturya kampının 3'üncü hazırlık maçını yarın Avusturya 1'inci ligi takımlarından Wolfsberger ile yapacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.