Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Güney Koreli golcü oyuncu Hyeon-gyu Oh, 4 Şubat Çarşamba günü saat 13.30 sularında İstanbul'da olacak.
- Beşiktaş, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un transferi için Genk ile 15 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı.
- Hyeon-gyu Oh, 4 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
- Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk'te 32 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.
Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olmasının ardından çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, yeni golcüsüne kavuşuyor.
GOLCÜ TRANSFERİ TAMAMLANIYOR
Beşiktaş, Belçika Ligi takımlarından Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un transferi için kulübü ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Genk ile 15 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı.
İSTANBUL'A GELİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre; Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Güney Koreli oyuncu, 4 Şubat Çarşamba günü saat 13.30 sularında İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan 1.87 boyundaki 24 yaşındaki santfor, 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.