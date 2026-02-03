Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olmasının ardından çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, yeni golcüsüne kavuşuyor.

GOLCÜ TRANSFERİ TAMAMLANIYOR

Beşiktaş, Belçika Ligi takımlarından Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un transferi için kulübü ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, bu transfer için Genk ile 15 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Güney Koreli oyuncu, 4 Şubat Çarşamba günü saat 13.30 sularında İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan 1.87 boyundaki 24 yaşındaki santfor, 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.