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Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo Sağlık Kontrolünden Geçti
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Beşiktaş'ın Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, İstanbul'a gelir gelmez Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı muayeneden geçen Ricardo, çeşitli testlerin ardından transfer sürecini hızlandırdı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı camianın prensip anlaşmasına vardığı ve bu sabah ssatlerinde İstanbul'a gelen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ricardo, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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