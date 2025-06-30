Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı
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Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı
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Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Çek sol bek David Jurasek, Siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalar yaptı. ''Neden Beşiktaş?'' sorusunu yanıtlayan Jurasek, ''Beşiktaş büyük bir kulüp ve büyük bir tarihe sahip. Beşiktaş'tan teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek sol bek David Jurasek, Siyah-beyazlılların YouTube kanalına konuştu. Beşiktaş'ı neden tercih ettiğini, İstanbul'daki arkadaşlarını ve taraftardan beklentilerini anlatan Jurasek, çarpıcı açıklamalara imza attı.

'BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR KULÜP'

'Neden Beşiktaş?' sorusunu yanıtlayan Jurasek, 'Beşiktaş büyük bir kulüp ve büyük bir tarihe sahip. Beşiktaş'tan teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim.' dedi.

"DESTEK OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Benfica'da birlikte forma giydiği Joao Mario ve Rafa Silva ile yeniden aynı takımda olacaklarını söyleyen Jurasek, 'Evet, birlikte yarım sezon oynamıştık. Hatta bugün Joao ile buluştuk. Biraz konuştuk. Alışma sürecimde bana destek olacaklarını umuyorum. Ayrıca birlikte konuşacak şeylerimiz olduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ İŞLER YAPTIĞINI BİLİYORUM"

Beşiktaş'ta oynayan Çek futbolcular hakkında konuşan Çek oyuncu, 'Onları haberlerden ve kulüp geçmişinden biliyorum. Ama hiçbiriyle birebir tanışma fırsatım olmadı. Ama Sivok'un burada önemli işler yaptığını biliyorum. Yani evet, onu ve burada geçirdiği zamanı biliyorum.' sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

"BEN YORULMAM"

Mücadeleci kimliğine vurgu yapan Jurasek, 'Ben, yorulmak bilmem; hiç yorulmam. Maç boyunca koşarım ve sahada yapabileceğimin en iyisi için uğraşırım.' yorumunu yaptı.

"KOLAY OLMAYACAK'

Türkiye Ligi hakkında yorum yapan sol bek, 'Geçtiğimiz sezondan burada birkaç arkadaşım var. Bazen onlarla konuşuyorum ve kolay olmayacağını tahmin ediyorum. Ama burası için hazırım.' şeklinde konuştu.

"KARTAL BİR AVCI"

Benfica ve Beşiktaş'ın sembolü olan kartal figürü hakkında da yorum yapan Jurasek, 'Kartal'ın bir avcı sembolü olduğunu söyleyebilirim. Yani, sen de bir avcısın. Gidip onu almak zorundasın.' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

"BUGÜNLÜK SADECE 'ABİ'"

Türkçeye çok hâkim olmadığını ifade eden Jurasek, öğrendiği ilk kelimeleri söyleyerek, 'Şimdilik sadece 'abi' diyebilirim. Bugünlük bu kadarı yeterli.' dedi.

'ONA 'MERHABA' DİYECEĞİM'

EURO 2024'te Mert Günok'la maç esnasında karşı karşıya geldikleri an ile ilgili konuşan Çek isim, 'Öncelikle ona 'Merhaba' diyeceğim. Ve antrenmanlarda, bir dahaki sefere onu nasıl geçebileceğim hakkında çalışacağım.' yorumunda bulundu.

"BU ATMOSFER İÇİN SABIRSIZIM"

Son olarak taraftarlar hakkında da konuşan yıldız isim, 'Taraftarlar hakkında bazı videolar gördüm ve statta kırılan desibel rekoru hakkında haberler okudum. Bu atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum.' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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