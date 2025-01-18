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Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Solskjaer, Samsunspor Maçını Takip Ediyor

Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Solskjaer, Samsunspor Maçını Takip Ediyor
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor ile oynanan maçı Tüpraş Stadyumu'ndan tribünden izliyor. Kulüp, Norveçli teknik adam için yarın imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçını Tüpraş Stadyumu'nda tribünden takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadeleyi siyah-beyazlıların 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de yardımcılarıyla birlikte tribünden takip ediyor.

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik adam için yarın Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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