Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Solskjaer, Samsunspor Maçını Takip Ediyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçını Tüpraş Stadyumu'nda tribünden takip ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadeleyi siyah-beyazlıların 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de yardımcılarıyla birlikte tribünden takip ediyor.

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