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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, saat 16.00 sularında İstanbul'a geldi. Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak bu. Kupalar kazanmak için çok çalışmaya hazırım. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi. Hollandalı teknik adam, saat 16.00 sularında İstanbul'a indi. Beşiktaş, 49 yaşındaki teknik adam için 14 Haziran Cuma günü imza töreni düzenleyecek.

VAN BRONCKHORST KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı .Gio lakabıyla tanınan van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi

Van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası'nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası'nda finalde İspanya'ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı. Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Europa League finaline taşımayı başardı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi

"ÇOK ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Giovanni van Bronckhorst ilk açıklamasında, "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak bu. Çok çalışmaya hazırım. Kupalar kazanmak için çok çalışmaya hazırım. Heyecanlıyım. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum" dedi.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Giovanni Van Bronckhorst İstanbul Beşiktaş Hollanda Van Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Kadem Cakmak:

Başarılar diliyorum.

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ferhat göçer:

5. haftada kovulur, Şenol Güneş gelir

0
1
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