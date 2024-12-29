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Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu

Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Serdal Adalı Oldu
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Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Serdal Adalı, 8,901 oy alarak kulübün yeni başkanı seçildi. Adalı, 25 sandıkta rakibi Hüseyin Yücel'e karşı daha fazla oy aldı. Başkanlık görevini Mayıs 2025'e kadar sürdürecek.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı, 8 bin 901 oy ile başkanlığa seçildi.

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 12 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde 13 bin 158 genel kurul üyesi katılım gösterdi. Salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı ancak oy verme sırasında olan üyeler oylarını kullanmaya devem etti.

25 sandığın tümünde rakibi Hüseyin Yücel'den daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 8 bin 901 oy ile Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu. Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

Mayıs 2025'e kadar başkanlığı üstlenecek

Beşiktaş'ta 2025 yılının mayıs ayında olağan seçimli genel kurul yapılacak. Adalı, bu genel kurula kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

Serdal Adalı bu kez kazandı

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek daha önce 3 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı.

Toplam 25 sandıkta alınan sonuçlar şu şekilde:

1. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 281

Hüseyin Yücel: 148

2. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 298

Hüseyin Yücel: 124

3. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 290

Hüseyin Yücel: 168

4. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 286

Hüseyin Yücel: 145

5. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 313

Hüseyin Yücel: 120

6. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 274

Hüseyin Yücel: 125

7. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 314

Hüseyin Yücel: 135

8. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 335

Hüseyin Yücel: 139

9. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 304

Hüseyin Yücel: 163

10. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 345

Hüseyin Yücel: 116

11. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 328

Hüseyin Yücel: 131

12. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 348

Hüseyin Yücel: 137

13. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 315

Hüseyin Yücel: 119

14. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 319

Hüseyin Yücel: 136

15. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 381

Hüseyin Yücel: 123

16. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 386

Hüseyin Yücel: 128

17. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 399

Hüseyin Yücel: 139

18. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 360

Hüseyin Yücel: 172

19. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 409

Hüseyin Yücel: 161

20. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 413

Hüseyin Yücel: 191

21. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 418

Hüseyin Yücel: 188

22. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 459

Hüseyin Yücel: 137

23. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 415

Hüseyin Yücel: 157

24. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 464

Hüseyin Yücel: 158

25. sandık sonuçları:

Serdal Adalı: 447

Hüseyin Yücel: 177 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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