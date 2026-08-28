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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri de netleşti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı takımlar; Marsilya, Bayer Leverkusen (D), Union SG, Celtic (D), Crystal Palace, Omonia (D), Hapoel Beer-Sheva, Hoffenheim (D) oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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