Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri Monako'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekiminde Beşiktaş'ın rakipleri de netleşti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı takımlar; Marsilya, Bayer Leverkusen (D), Union SG, Celtic (D), Crystal Palace, Omonia (D), Hapoel Beer-Sheva, Hoffenheim (D) oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı