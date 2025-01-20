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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Avusturyalı Hakem Atandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Avusturyalı Hakem Atandı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile 22 Ocak'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger yönetecek.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao ile oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta müsabakasında Beşiktaş, 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da Athletic Bilbalo ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak. Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Stefan Ebner olacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber oturacak. AVAR'da ise Alan Kijas görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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