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Beşiktaş'ın Twente maçı kamp kadrosu belli oldu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda'nın Twente takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Hollanda kafilesinde 4 eksik var.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta karşılaşmasında 30 Ocak Perşembe (yarın) Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçın kamp kadrosu belli oldu.

4 EKSİK VAR

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Cher Ndour, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Twente ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır" ifadeleri kullandı. Ndour dışında Genoa'ya transfer olması beklenen Jean Onana ile birlikte sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista kamp kadrosuna alınmadı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Beşiktaş'ın Twente karşılaşması kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Beşiktaş'ın Twente maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Twente maçı kamp kadrosu belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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