Haberler

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Leandro Trossard, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Leandro Trossard, İstanbul'a geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, İstanbul'a geldi. 1000'i aşkın taraftarın coşkuyla karşıladığı 31 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Belçikalı futbolcu Leandro Trossard, İstanbul'a geldi.

Hollanda'nın Belçika sınırındaki Maastricht kentinden kulüp başkanı Serdal Adalı'nın da bulunduğu özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 31 yaşındaki milli oyuncuyu 1000'i aşkın Beşiktaş taraftarı coşkuyla karşıladı.

Genel Havacılık Terminali kapısının önünde Beşiktaş taraftarını selamlayan Leandro Trossard, kartal pençesi ile kendisine ait gol sevinci hareketlerini yaparak "Üçlü" çektirdi.

Belçikalı hücum oyuncusu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Harika hissediyorum. Taraftarları gördüğüm için çok heyecanlıyım. Bu karşılama gerçekten inanılmaz. Çok mutluyum. Umarım bana gösterdikleri sevginin karşılığını taraftarlara sahada fazlasıyla verebilirim." ifadelerini kullandı.

Leandro Trossard, ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Transfer görüşmelerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından Beşiktaş'ın 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Emre Doğan
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonlara rahat nefes aldıracak teklif Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı

Yenidoğan servisinde filmleri aratmayan olay! Hemşire kılığında geldi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi

"Ev hapsinde" denen eski cumhurbaşkanı anma töreninde ortaya çıktı
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi