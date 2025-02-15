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Solskjaer'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme: Beşiktaş hakkıyla kazanır

Solskjaer'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme: Beşiktaş hakkıyla kazanır
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Solskjaer, "Beşiktaş, çalışan, hakkıyla, savaşarak kazanan bir camia. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatalar her zaman olur" dedi. Norveçli teknik adamın bu sözleri ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme olarak değerlendirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında dev maçta Trabzonspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"

"Neleri değiştirdi, neleri değiştiriyor, ilk geldiği günden itibaren neleri görmüştü ve nokta atışı neler oldu?" sorusuna yanıt veren Solskjaer, "Aslında bunu söylemek için erken. Süreç içerisindeyiz. Adım adım gideceğiz. Bugün mentalite çok iyiydi. İyi başladık ama kötü bir gol yedik. Hatalar normal ama reaksiyonumuz çok iyiydi. Fizik, taktik, enerji bugün gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız" dedi.

"İSTİKRARI SAĞLAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Solskjaer, "İki eşit takımın mücadelesi oldu. Bizim odaklanmamız gereken istikrarlı bir takım olmak. Bazı periyotlarda iyiyiz, bazı periyotlarda kötüyüz. Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız. İstikrarı sağlamayı öğrenmeliyiz. Yeni oyuncularımız var. Daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ HAKKIYLA KAZANIR"

Beşiktaş'ın hakkıyla kazanmayı seven bir kulüp olduğunu söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Futbolculara, kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Beşiktaş, çalışan, hakkıyla, savaşarak kazanan bir camia. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatalar her zaman olur. Rafa örneğini vermek lazım. Rakipten topu aldı ama sonra topu bir şekilde rakibe verdi ama bunda bir sıkıntı yok. Rafa, çalışkan bir oyuncu. Önemli olan her şeyini vermesi. Hata düzeltilir. Önemli olan takım oyunu. Takım bugün iyi savaştı" sözlerini sarf etti. Solskjaer'in bu sözleri ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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