Beşiktaş'ın Savunma Performansı Düşüşte
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 8 maçta 14 gol yedi. Bu, 2019-2020 sezonundan beri en kötü savunma performansı olarak kaydedildi. UEFA Konferans Ligi'nde başarılı olamayan takım, Süper Lig'de ise iki galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 8 karşılaşmada 14 gol yedi. Siyah-beyazlılar, ilk 8 maçta ağlarında 17 gol gördüğü 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansına imza attı.
Bu sezona UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan giriş yapan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e (4-2, 2-0) elenerek UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St Patirck ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2'lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, play-off'a adını yazdırdı. Bu turda İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında sahasında 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Kartal, Süper Lig'de ise evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken, Corendon Alanyaspor'a 2-0 kaybetti.
Kalesini gole kapatamadı
Siyah-beyazlı takım, söz konusu 8 müsabakada kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş, bu maçlarda filelerinde tam 14 gol gördü. Kara Kartal, rakip ağları da 12 kez sarstı.
İstanbul temsilcisi, bu süreçte en fazla golü Tüpraş Stadyumu'nda 4-2 mağlup olduğu Shakhtar Donetsk mücadelesinde yedi.
2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansı
Siyah-beyazlılar, ilk 8 maçta ağlarında 17 gol gördüğü 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansına imza attı. Kartal, o dönemde 6 Süper Lig müsabakasında 12 gol yerken, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 2 mücadelede de 5 gole engel olamadı.
2020-2021 sezonunda ligdeki 6 karşılaşmada ağları 9 kez havalanan Kara Kartal, Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta rakiplerinin 4 golünü önleyemedi.
2021-2022 sezonunda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 müsabakada 9 golü filelerinde gören Beşiktaş, bir sonraki sezonda tümü Süper Lig'de olmak üzere 10 gol yedi.
En az gol 2023-2024 sezonunda
2023-2024 sezonunda 6'sı UEFA Konferans Ligi elemeleri, 2'si de Süper Lig olmak üzere 8 karşılaşmada rakiplerine sadece 6 kez gol izni veren Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezon da Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Süper Kupa'da oynadığı 1 mücadelede fileleri 8 kez sarsıldı. - İSTANBUL