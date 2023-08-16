Beşiktaş'tan sabahın ilk saatlerinde bomba paylaşım! Herkes merakla ne olacağını bekliyor

Milot Rashica'yı renklerine bağlayan Beşiktaş'ın sabaha karşı yaptığı paylaşım herkesin kafasında soru işareti bıraktı. "Kod Adı: Şafak Operasyonu" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım Galatasaray'ın gündeminde olan Sergio Ramos ya da Talisca transferlerinin müjdecisi olarak yorumlandı.

Galatasaray ile de adı anılan Milot Rashica'yı sürpriz şekilde renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde durmayacağının sinyalini verdi. Siyah-beyazlılar sabaha karşı yaptığı paylaşımda, "Kod Adı: Şafak Operasyonu" ifadelerini kullandı.

RAMOS YA DA TALISCA MI GELİYOR?

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşım taraftarı oldukça heyecanlandırdı. Taraftarlar, Galatasaray'ın peşinde olduğu Sergio Ramos ya da Al Nassr forması giyen Talisca'nın transfer edileceğini düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN "ALİ CABBAR" PAYLAŞIMI

Beşiktaş daha sonra ise kartal pençesi ve tüylerinin gösterildiği bir video paylaştı. Videonun arka planın da son dönemin popüler şarkısı "Ali Cabbar"ın çalması dikkat çekti.