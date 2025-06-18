Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu: Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere Karşılaşacak

Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu: Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere Karşılaşacak
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi, Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere arasında oynanacak maçın galibi olacak. İlk maç 24 Temmuz'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ile Finlandiya'nın Ilves Tampere takımları arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.

Avrupa futbolunun ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kuraları çekildi. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Finlandiya temsilcisi Ilves Tampare eşleşmesinin galibi olacak. Siyah-beyazlılar, eşleşmede ilk maçını 24 Temmuz'da sahasında oynayacak. Bu turdaki rövanş müsabakaları ise 31 Temmuz'da yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki eşleşmeler şöyle:

Lugano (İsviçre) / Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya)

Sabah (Azerbaycan) - NK Celje (Slovenya) / AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Sırbistan)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) / Braga (Portekiz)

Banik Ostrava (Çekya) / Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan)

Anderlecht (Belçika) / Spartak Trnava (Slovakya) - Hacken (İsveç)

Sheriff (Moldova) - Priştine (Kosova) / Utrecht (Hollanda)

Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya)

Beşiktaş / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves Tampere (Finlandiya) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

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