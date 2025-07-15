Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla...
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor