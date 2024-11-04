Beşiktaş'ın Malmö Maçına Alman Hakem Atandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Tobias Reichel olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Robert Schröder oturacak. Yardımcı VAR olarak da Johann Pfeifer görev alacak. - İSTANBUL