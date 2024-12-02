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Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti

Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
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Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, Hatayspor beraberliğinin ardından adeta isyan etti. Geçen seneden beri aynı şeyleri söylediklerini belirten Mert, "Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, aynı şeyleri söyledik! O evreyi çoktan geçtik! Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum! Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz! Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok! Taraftarlar sonuna kadar haklı!" dedi.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi ve kaptanı Mert Günok, 1-1 berabere kaldıkları Hatayspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENEDEN BERİ ÖZÜR DİLİYORUZ"

Kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendiren Mert, "Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylüyoruz buraya gelip... Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, aynı şeyleri söyledik! O evreyi çoktan geçtik! Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum! Arkadaşlarımıza bunu anlatıyoruz, konuşuyoruz... Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz! Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok! Taraftarlar sonuna kadar haklı! Ben de geldiğimden beri bu duyguları yaşamak istemezdim" dedi.

"AÇIKLAMASINI YAPACAK KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Beşiktaş'ın sürekli şampiyonluğa oynayan bir takım olarak izledikleri söyleyen tecrübeli kaleci, "Bu hep böyleydi. İki senedir bunu yapamıyoruz. Hem saha içi, hem de saha dışı birçok olay yaşadık. Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da bir süredir yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim!" sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Son olarak Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Mert Günok, "Fenerbahçe derbisi artık taraftarlarla barışmak ve yukarı doğru çıkmak istediğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan:

Kuşlar tek tek yapı bertaraf ediyor bakalım diğer kuş ne kadar dayanacak hahaha

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Yöneticileriniz fenerin ağzıyla konuşup yapı derken iyiydi beter olun

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Haber YorumlarıATİL LA:

Beşiktaşla beraber Milli takımı da yakan KOVA MERT sen önce yol geçen hanına dönen kaleni koru

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