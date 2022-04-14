Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero trafik kazası geçirdi - Haberler

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Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero trafik kazası geçirdi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beykoz'da trafik kazası geçirdi. İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, Beykoz'Da trafik kazası geçirdi. Başarılı savunmacı kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero trafik kazası geçirdi

DURUMU CİDDİ DEĞİL

İspanyol savunmacının ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Francisco Montero'nun akşam antrenmanına katılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero trafik kazası geçirdi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Beşiktaş, Spor, Haberler

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