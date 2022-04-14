Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero trafik kazası geçirdi
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beykoz'da trafik kazası geçirdi. İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero, Beykoz'Da trafik kazası geçirdi. Başarılı savunmacı kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ DEĞİL
İspanyol savunmacının ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Francisco Montero'nun akşam antrenmanına katılması bekleniyor.