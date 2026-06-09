Haberler

Beşiktaş GAİN'de Hırvat basketbolcu Ante Zizic ameliyat edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı’nın Hırvat pivotu Ante Zizic, sol omuz eklem çıkığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi ve rehabilitasyon sürecine başlandı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Hırvat pivot Ante Zizic, sol omuz eklem çıkığı nedeniyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN takımımızın oyuncusu Ante Zizic, sol omuz akromiyoklaviküler eklem çıkığı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ante Zizic'e, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen artroskopik akromiyoklaviküler eklem çıkık tamiri sonrası oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Oyuncumuz Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Zizic, Bahçeşehir Koleji ile oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ikinci maçının 4. periyodunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özel'in toplantı sonrası adresi belli oldu! Yavaş'tan tam destek
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti