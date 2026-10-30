Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile iç saha maçı 26 Kasım'da Batum'da oynanacak

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile iç saha maçı 26 Kasım'da Batum'da oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı iç saha maçının Gürcistan'da yapılacağını duyurdu. 26 Kasım Perşembe günü Batum'daki Batumi Stadı'nda oynanacak maç siyah-beyazlı taraftarlara açık olacak, bilet bilgisi sonra verilecek.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı iç saha maçının Gürcistan'da oynanacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekibin, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı mücadele, 26 Kasım Perşembe günü Batum kentinde bulunan Batumi Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma, siyah-beyazlı taraftarlara açık olacak.
Bilet satışı hakkında detaylı bilgilendirme ise daha sonra yapılacak.
Kaynak: AA