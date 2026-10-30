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Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile iç saha maçı 26 Kasım'da Batum'da oynanacak

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı iç saha maçının Gürcistan'da yapılacağını duyurdu. 26 Kasım Perşembe günü Batum'daki Batumi Stadı'nda oynanacak maç siyah-beyazlı taraftarlara açık olacak, bilet bilgisi sonra verilecek.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı iç saha maçının Gürcistan'da oynanacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı ekibin, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı mücadele, 26 Kasım Perşembe günü Batum kentinde bulunan Batumi Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, siyah-beyazlı taraftarlara açık olacak.

Bilet satışı hakkında detaylı bilgilendirme ise daha sonra yapılacak.

Kaynak: AA
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