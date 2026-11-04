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Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Celtic'e dönüşün özel olduğunu söyledi

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Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Celtic'e dönüşün özel olduğunu söyledi Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Celtic'e dönüşün özel olduğunu söyledi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın TSİ 23.00'te İskoç ekibi Celtic'in konuğu olacak. Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, basın toplantısında yaklaşık 2 aydır bu maça hazır olduğunu ve eski takımı Celtic'e dönüşün kendisi için özel olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, "Yarın için çok heyecanlıyım. Hazırım. Yaklaşık 2 aydır bu maç için hazır olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın TSİ 23.00'te İskoç ekibi Celtic'in konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, basın toplantısında açıklamalarda bulundu., Yarınki maç için heyecanlı olduğunu dile getiren Oh, "Yarın için çok heyecanlıyım. Hazırım. Yaklaşık 2 aydır bu maç için hazır olduğumu söyleyebilirim. Yarını bekliyorum" diye konuştu.

'DEĞİŞİK DUYGULAR İÇİNDEYİM'

Eski takımı Celtic'e rakip olduğu için değişik duygular içinde olduğunu belirten Güney Koreli golcü, "Burada olmak, tekrar dönmek çok özel. Ben buraya ilk geldiğimde düzgün bir şekilde İngilizce konuşamıyordum. Burada beni gerçekten ailenin bir parçası olarak beni aralarına kattılar, benimsediler. İkinci evim gibiydi. O yüzden değişik duygular içinde olduğumu söyleyebilirim. Gol atsam da atmasam da özel olacak. Gol attığımda da mutlu olacağım. Ben Beşiktaş'ın oyuncuyum. Beşiktaş'ta oynamaktan gurur duyuyorum. Beşiktaş için her şeyimi veriyorum ve vereceğim de" ifadelerini kullandı.

'GOL ATTIĞIMDA DA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM, AĞLAYABİLİRİM DE'

Eski takımına gol atması halinde ne yapacağını bilmediğini belirten Oh, "Ben buraya ilk geldiğimde hayalleri, rüyaları olan genç bir çocuktum. Burada zor zamanlar da güzel zamanlar da geçirdim. Anılarım var burada. Burada olduğum için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Gol attığımda da ne olacağını bilmiyorum, ağlayabilirim de" dedi.

'CELTİC'İN KALBİMDE ÖZEL BİR YERİ VAR'

Celtic'in kendisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Oh, sözlerini şöyle noktaladı:

"Buradaki oyunculardan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Burada oynamadığım zamanlar da oldum. Son 6 aydır oynuyorum. Çok da iyi hissediyorum. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Celtic'i gerçekten seviyorum. Kalbimde gerçekten özel bir yeri var. Gittikten sonra benim için iyi bir motivasyon vardı aslında. Ne yapmak istediğimi, ne yapabildiğimi, ne kadar gelişim gösterdiğimi, nasıl bir oyuncu olduğumu göstermek istiyordum. Sonunda buraya döndüm yarın da bunların hepsini göstermek istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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