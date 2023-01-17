Beşiktaş, golcüsü Aboubakar'a kavuştu! İşte dev transferin maliyeti

Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. 2,5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Aboubakar, 2,6 milyon euro garanti maaş alacak. Bonus maddeleriyle birlikte ücret 3 milyon euroyu geçecek.

Kara Kartal'da üçüncü Vincent Aboubakar dönemi başlıyor. Al Nassr'la Ronaldo'nun transferinden sonra bağlarını koparan Vincent Aboubakar, yuvası Beşiktaş'a döndü.

OPSİYONLU SÖZLEŞME

Aboubakar, Beşiktaş'la 2,5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kamerunlu golcünün mukavelesinde bir yıl da opsiyon bulunuyor. 2,6 milyon euro garanti ücretlik sözleşme, bonus maddeleriyle 3 milyon euroyu geçecek. Aboubakar'ın yarım sezon için alacağı ücret henüz net değil.

KAYSERİSPOR MAÇINDA KADRODA

Kamerunlu golcü çarşamba günü evrak işlerini halledip İstanbul'a gelecek. Kamerunlu golcü, pazar günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer alacak.

BOŞLUĞU DOLDURDU

Siyah-Beyazlılar, sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'un Manchester United'a gitmesine engel olamamıştı. Kara Kartal, Weghorst'un boşluğunu eski golcüsü Vincent Aboubakar'la doldurdu.

SON VEDASI KÖTÜ OLDU

30 yaşındaki golcü futbolcu Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılmıştı. Aboubakar, Siyah-Beyazlılar'ın 2020-21 şampiyonluğunda son haftalarda sakat olduğu gerekçesiyle süre almamıştı. Kamerunlu futbolcu bir maça daha çıksaydı kontratı otomatik olarak uzayacaktı. Aboubakar sezonun tamamlanmasıyla Al Nassr'a imza atmıştı.