Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı için bilet fiyatları belli oldu. Maç 15 Mart Pazar günü Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de, Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
Kale arkası: 2 bin 200 lira
Maraton: 4 bin lira
Kapalı: 5 bin lira
VIP: 10 bin lira
Misafir: 2 bin 800 lira
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer