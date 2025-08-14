Beşiktaş'ın Genç Yeteneği Fahri Kerem Ay İstanbulspor'a Kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay'ın sezon sonuna dek 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili siyh-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor'la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
