Beşiktaş'ın Genç Yeteneği Fahri Kerem Ay İstanbulspor'a Kiralandı
Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fahri Kerem Ay'ı sezon sonuna dek 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiraladı. Kulüp, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Konuyla ilgili siyh-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda İstanbulspor'la anlaşmaya varılmıştır. Fahri Kerem Ay'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
