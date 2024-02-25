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Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov'u cezalı duruma düştü

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov, İstanbulspor maçında sarı kart gördü ve Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov, İstanbulspor karşısında gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. İki oyuncu da gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Portekizli oyuncu Gedson Fernandes ve Bahtiyar Zaynutdinov, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İki futbolcu da bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi müsabakasında görev alamayacak.

Gedson, bu sezon Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor müsabakalarında; Bahtiyar Zaynutdinov ise, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Sivasspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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