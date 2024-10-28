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Beşiktaş'ın Galatasaray'a Karşı Yabancı Teknik Direktörler ile Süper Lig Galibiyeti Yok

Beşiktaş'ın Galatasaray'a Karşı Yabancı Teknik Direktörler ile Süper Lig Galibiyeti Yok
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Beşiktaş, Galatasaray'a karşı yabancı teknik direktörler yönetiminde 2010-2011 sezonundan bu yana galibiyet elde edemiyor. Son olarak Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde oynanan maçta Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, bu kötü seriyi Giovanni van Bronckhorst'la da sonlandıramadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle siyah-beyazlıların, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı ligdeki galibiyet hasreti de devam etti. Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı Süper Lig'de son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla almışıtı. Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic'le ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun 28. haftasında da Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Galatasaray Beşiktaş Güncel Futbol Spor

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