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Beşiktaş'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu
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Novi Pazar Futbol Takımı'nda forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adem Ljajic, Sırp takımının basketbol takımıyla da sözleşme imzaladı. Ljajic, hem futbol hem de basketbol oynayacak.

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, dünya spor tarihine geçecek bir harekete imza attı.

BASKETBOLCU OLDU AMA FUTBOLU DA BIRAKMADI

Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar'da forma giyen Ljajic'in, aynı zamanda kulübün basketbol takımında da forma giymeye başlayacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımının da Sırp yıldız ile sözleşme imzaladığı ve tecrübeli futbolcunun hem futbol takımında hem de basketbol takımında forma giyeceği belirtildi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon ülkesine dönen Adem jajic, bu sezon Novi Pazar formasıyla 14 maça çıktı. 33 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol 6 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli isim, Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları da giymişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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