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Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba için anma töreni düzenlendi

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Beşiktaş'ın efsanevi başkanlarından Süleyman Seba için ölümünün 10'uncu yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yöneticiler ve Seba'nın sevenleri katıldı. Tören sonrasında Beşiktaşlı yöneticiler, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da çelenk bıraktı.

Beşiktaş'ın efsanevi başkanlarından Süleyman Seba için ölümünün 10'uncu yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yöneticiler Feyyaz Uçar, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, futbol koordinatörü Samet Aybaba, divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve Seba'nın sevenleri katıldı. Duaların okunmasının ardından anma töreni sona erdi. Tören bitiminden sonra Beşiktaşlı yöneticiler, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da çelenk bırakarak dua etti.

Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hasan Arat, Süleyman Seba'nın sadece kendileri için değil Türkiye için çok önemli birisi olduğunu söyledi. Seba'nın adını en yükseklerde yaşatacaklarının altını çizen Arat, "Bugün Süleyman ağabeyin vefatının, aramızdan ayrılışının 10'uncu yıl günü. Biliyorsunuz stat yeni yapılırken, cenazesi stattan kalkmıştı. Halkın katılımı açısından, Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü ihtişamlı törenlerden birisi oldu. Süleyman ağabeyi, Türkiye çok sevdi. Süleyman ağabey, Türkiye'yi çok sevdi. Vatanına, milletine çok hizmetler yaptı. Bu yaptığı hizmetler arasında en kıymetlisi de Beşiktaş'a yaptıklarıydı. Bugün evlatlarıyla buradayız. Bundan büyük onur duyuyoruz. Süleyman ağabeyin yolu, Beşiktaşlıların yoludur. Bugün her yaş grubundan katılım var. Gençlerin Süleyman ağabeyi anlaması, daha da derine inmeleri için Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları'nda Süleyman Seba eğitim bursu vermeye karar verdik. Bu da sporcularımızın eğitimlerini birlikte götürmelerine fırsat verecek. Yine aynı zamanda Süleyman ağabeyin en büyük hayallerinden birisi altyapıdan oyuncularımızın oynamasıydı. Bugün Samet hocam, Feyyaz hocam ve altyapıya bakan tüm hocalarımızın sayesinde ki onlar Süleyman ağabeyin talebeleridir. Bugün 6'ya yakın oyuncumuz A takım kadrosunda. Bu da Beşiktaşlılar için büyük bir onurdur. Onun mirasının iyi ellerde olduğunun göstergesidir. Buradan Beşiktaş'ın teminatı olan gençlerimize seslenmek istiyorum. Süleyman Seba ilkelerini iyice benimseyin, bunu sadece Beşiktaş ilkeleri olarak algılamayın. Hayat kültürü, bakışı olarak algılayın. Yine bugünkü katılım bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Aile olduğu gibi buradaydı. Sporcularımız, eski yöneticilerimiz, kongre üyelerimiz, yeni kongre üyesi olmuş Beşiktaşlılar... Beşiktaş, Süleyman ağabey buna layıktır. Süleyman ağabeyin ismini her zaman en yükseklerde yaşatacağız. Bizden sonra da gençler yaşatacak. Daha sonra Sayın Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettik. Ezeli dostumuz ve rakibimiz Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, aynı Süleyman ağabey gibi bizim için çok değerlidir. Bu büyüklerimizin ilkelerine her zaman sahip çıkalım. Türk sporu onlara çok şey borçludur. İkisi de nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

TFF, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla Süleyman Seba'yı 10'uncu ölüm yıl dönümünde andı. Yapılan paylaşımlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 10. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

GALATASARAY:

"Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

FENERBAHÇE:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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