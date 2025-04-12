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Beşiktaş'ın Divan Kurulu Toplantısı İptal Edildi

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Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, eski başkan Hasan Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasındaki gerginlik ve fiziki müdahaleler nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, yaşanan gerginliğin ardından iptal edildi.

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında, eski başkanlardan Hasan Arat da konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

Konuşma yaptığı sırada Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan gerilim, fiziki müdahaleye dönüştü.

Bu sırada kürsüye çıkan iki kişi de Arat'a fiziki müdahalede bulundu.

Güvenlik güçleri, araya girerek olayların daha da büyümesini engelledi.

Yaşanan olayların ardından divan kurulu toplantısı iptal edildi.

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Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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