Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle hakem tarafından iptal edildi.

Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip bugün TSİ 18.30'da Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Lendava Stadı'nda oynanacak mücadele, sağanak yağış ve dolu nedeniyle iptal edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada mücadelenin hakem kararı ile iptal edildiği belirtildi. Daha sonra stadyumdan ayrılan iki takım kamp yaptıkları tesislere geri döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Dinamo Zagreb Beşiktaş Hava Durumu Futbol Spor Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title