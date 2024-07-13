Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip bugün TSİ 18.30'da Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Lendava Stadı'nda oynanacak mücadele, sağanak yağış ve dolu nedeniyle iptal edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada mücadelenin hakem kararı ile iptal edildiği belirtildi. Daha sonra stadyumdan ayrılan iki takım kamp yaptıkları tesislere geri döndü.