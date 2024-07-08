Beşiktaş'ın yaptığı teklif ortaya çıktı! Immobile'nin maaşı dudak uçuklatıyor

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın transferlerinin ardından çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, Lazio'dan Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. İtalyan kulübünü ikna çalışmaları sürerken, siyah-beyazlıların yıldız golcüye yaptığı teklif ortaya çıktı.

MAAŞI 7 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Habere göre; siyah-beyazlılar, İtalyan oyuncuya yıllık 7 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme teklif etti.

BEDAVAYA BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Immobile, siyah beyazlıların teklifine sıcak bakarken Lazio, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu bedava bırakmak istemiyor. Transferin önündeki tek engel ise Lazio'nun istediği bonservis ücreti olarak gösterildi.

LAZIO İKNA EDİLİRSE GELECEK

34 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın İtalyan ekibiyle de anlaşma sağlanması halinde önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve 2 yıllık imza atacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Lazio formasıyla 30'u ilk 11 olmak üzere 43 maçta süre bulan Ciro Immobile, bu maçlarda 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.