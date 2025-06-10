Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki hazırlık maçları belli oldu

Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki hazırlık maçları belli oldu
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Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve maçların tarihleri belli oldu.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve maçların tarihleri belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da başlayacak Beşiktaş, yurt dışı kamp etabını 4- 18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da gerçekleştirecek. Siyah-beyazlıların bu kampta oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve maçların tarihleri de açıklandı.

Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlıların programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe

20.00 Beşiktaş - ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar

18.00 Beşiktaş - FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba

19.30 Beşiktaş - Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe

19.30 Beşiktaş - FC Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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