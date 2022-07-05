Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu - Haberler

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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Avusturya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz da siyah-beyazlı takımın Avusturya kampı kafilesinde yer aldı. Beşiktaş'ın Avusturya kampı kasrosunda şu isimler yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Serdar Saatçi, Aytuğ Batur Komeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdın Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy."

Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Kevin Nkoudou'nun ise 6 Temmuz'da kampa katılacağı belirtildi. Öte yandan yeni transfer Wout Weghorst'un ise İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Avusturya kampına katılması bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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