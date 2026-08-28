Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Fikstürü Belli Oldu: Zorlu Eşleşmeler

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün çekilen kurayla belli oldu. Siyah beyazlıları 3. ve 4. torbalardan kadro değeri en yüksek takımlarla eşleşeceği zorlu bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar

torbadan Bayer Leverkusen (Almanya) ve Olimpik Marsilya (Fransa)torbadan Union SG (Belçika) ve Celtic (İskoçya)torbadan Crystal Palace (İngiltere) ve Omonia (Kıbrıs)torbadan Hapoel Beer-Sheva (İsrail) ve Hoffenheim (Almanya) ile eşleşti.

Futbol verilerini derleyen Transfermarkt sitesine göre Beşiktaş'ın kadro değeri 257 milyon euro. Rakipleri arasında kadro değeri daha yüksek olan yalnızca üç ekip var. Bunlar Crystal Palace (590 m. euro), Bayer Leverkusen (489 m. euro) ve Hoffenheim (295 m. euro). Beşiktaş her torbadan birer takımla kendi sahasında, birer takımla da deplasmanda karşılaşacak.Maçların tarihleri ve başlama saatleri ise daha sonra belli olacak.Siyah beyazlıların İstanbul'da ağırlayacağı takımlar Marsilya, Union SG, Cyrstal Palace ve Hapoel Beer-Sheva olacak.Öte yandan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki son sezonunda bir diğer İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'le İstanbul'da oynaması gereken maç, güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da seyircisiz oynanmış ve siyah beyazlılar bu karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi. Süper Lig'i dördüncü sırada bitirerek Konferans Ligi ön elemelerine gitmeyi bekleyen siyah beyazlılar, 3. sıradaki Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması sayesinde Avrupa Ligi ön elemelerine girme hakkı kazanmıştı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne katılmasını sağlayan Trabzonspor ise, bu turnuva için oynadığı play-off maçında Macar rakibi Ferencvaros'a yenilerek Konferans Ligi'ne katılıyor.Avrupa Ligi formatı36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sekiz maç oynanacak.Ligi ilk sekizde bitiren takımlar son 16 turuna kalacak.Sonraki 16 takım ise birbirleriyle son 16'ya kalmak için bir eleme turu oynayacak.Lig aşamasının ilk maçları 16-17 Eylül'de başlayacak ve son maçlar 28 Ocak haftası oynanacak.Final karşılaşması ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi karnesiSiyah beyazlılar geçen sezon Avrupa Ligi ön elemelerinde Şaktar Donetsk'e elendikten sonra Konferans Ligi ön elemesinde de Lozan'a yenilmiş ve Avrupa kupalarında yer alamamıştı. Beşiktaş 2017-18 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında grup aşamasını geçemedi.O sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup bitirmeyi başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş son 16 turunda Bayern Münih'e elenmişti.Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki en büyük başarısı ise ondan bir sezon önce ulaştığı çeyrek final.Beşiktaş Lyon'a penaltılarda elenerek yarı finalin kapısından dönmüştü.Kara kartallar bu ligin eski formatı olan UEFA Kupası'nda da 2002-03 sezonunda çeyrek final oynamıştı.Beşiktaş'ın Avrupa'daki en büyük başarısı ise Şampiyonlar Ligi'nin öncülü olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87'de oynadığı çeyrek finaldi.