Beşiktaş'ın Açık Antrenmanına Davet

Beşiktaş, yarın siyah-beyazlı taraftarlara ve basına açık antrenman gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de yapılacak idmanı izlemek isteyen Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi futbolseverler, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00'dan itibaren Tüpraş Stadı Bilet Satış Gişesi'nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilecek.

Bilet satın alacak tüm taraftarların Passolig kart sahibi olması gerekirken bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına bilet satın alabilecek. Passolig kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlar ise tek maçlık geçiş kartını Tüpraş Stadı Bilet Satış Ofisi'nden teslim alarak ya da telefona Passo uygulamasını indirerek stada giriş yapabilecek.