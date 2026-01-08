Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu

Süper Lig devi Beşiktaş'ın EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımızın Avusturya ile oynadığı maçın ardından paylaştığı "Atanınla tutanın iyi olacak" şeklindeki paylaşımı yeniden gündem oldu.

PAYLAŞIMDA YER ALAN İKİ İSİMDE FENERBAHÇE'YE GİTTİ

Beşiktaş'ın o dönemde başarılarını paylaştığı iki futbolcu olan Cenk Tosun ve Mert Günok, farklı dönem aralıklarında siyah-beyazlıların ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer oldu.

ÖNCE CENK SONRA DA MERT İMZAYI ATTI

Milli golcü Cenk Tosun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024'ün eylül ayında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ve şimdi, aynı kaderi paylaşan ikinci isim Mert Günok oldu. Tecrübeli kaleci de Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan hemen sonra altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri döndü. 11 yıl aranın ardından sarı-lacivertli formaya kavuşan Günok, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

YENİDEN AYNI TAKIMDA BULUŞTULAR

Beşiktaş'ın o meşhur paylaşımındaki iki yıldız isim, artık Kadıköy'de "atan" ve "tutan" olarak aynı takımda buluştu. Taraftarlar, 2024 yılında yapılan bu paylaşımı birçok kez yeniden paylaşarak futbolun cilvesi olarak yorumladı.