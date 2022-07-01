Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu formaları tanıtıldı

Beşiktaş'ın 2022-23 futbol sezonu formalarının lansmanı TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Lansmana; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, Sayman Üye, Mali İşler Finans ve IT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcsı Cenk Sümer, teknik direktör Valerien Ismael ve futbolcular ile forma göğüs sponsoru Rain'in Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır katıldı.

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır da, Beşiktaş'ın iki yıl boyunca göğsünde Rain'i taşıyacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Beşiktaş ile iş birliğimizin yeni sezonda ligimize heyecan katacağını düşünüyoruz. Rain logolu formalarımızla Ağustos ayında futbolseverlerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Rain olarak Türk sporuna desteklerimizi sürdüreceğiz. Dünyada çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren lider kripto varlık platformu olarak, Rain'i dünyaya Türkiye üzerinden açmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de arkamızdaki global teknoloji kaynağından faydalanıyoruz ve güvenilir, kullanımı kolay hizmetler geliştiriyoruz. Türkiye'de sektörümüzde güvenle büyürken, kripto piyasasının potansiyeline olan inancımızı ve ülkemize duyduğumuz güveni gösteren birçok adım atıyoruz. Bu çerçevede önemli sponsorluklar ve iş birlikleriyle de Türkiye'ye katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.