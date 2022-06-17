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Beşiktaş ilk transferini açıkladı! Romain Saiss imzayı attı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi. Kara Kartal, Wolverhampton forması giyen Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Saiss, 1.800.000 Euro kazanacak.

Beşiktaş, Wolverhampton'dan Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattığını açıkladı. Faslı oyuncu, siyah-beyazlı takımda bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli defans oyuncusu sezon başına net 1.800.000 Euro kazanacak. Faslı oyuncu garanti ücretin yanı sıra aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti kazanacak.

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KAP BİLDİRİMİ

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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