Beşiktaş ilk transferini açıkladı! Romain Saiss imzayı attı

Beşiktaş, Wolverhampton'dan Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna kattığını açıkladı. Faslı oyuncu, siyah-beyazlı takımda bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli defans oyuncusu sezon başına net 1.800.000 Euro kazanacak. Faslı oyuncu garanti ücretin yanı sıra aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti kazanacak.

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Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadeleri yer aldı.