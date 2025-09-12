Beşiktaş ile RAMS Başakşehir 38. Randevuda Buluşuyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, 38. randevuda kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 37 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 11 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekibin 45 golüne, RAMS Başakşehir 46 golle karşılık verdi.

Son 5 maçta 7 gol atıldı

İki takım arasında ligde oynanan son 5 maçta takımlar gol atmakta zorlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlılar 4 kez ağları sarsarken, 3 gole engel olamadı.

Beşiktaş, son beş karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi gördü.

Lig maçlarında Başakşehir üstün

İki ekip Süper Lig'de 34 kez karşılaşırken, RAMS Başakşehir'in 10, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor.

Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı.

Beşiktaş söz konusu maçlarda 40 gol kaydederken, Başakşehir ise 41 golle rakibine karşılık verdi.

Beşiktaş evindeki 17 maçta 6 galibiyet alabildi

Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi.

"Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 2 kez yenerken, 2 karşılaşmada da mağlup oldu. Takımlar 1 kez ise eşitliği bozamadı.

İç sahada rakibine 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

Kupada 3 maç oynandı

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez karşılaştı.

Türkiye Kupası'nda 2009-2010 sezonundaki grup maçı, 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan müsabakada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupaya uzanmıştı.

İki takım 2020-2021 sezonunda tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazanmış ve finale yükselmişti.