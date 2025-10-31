Haberler

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar liralık dev derbi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar liralık dev derbi
Güncelleme:
Süper Lig'de pazar günü iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri dikkat çekti. Her iki takımın değerinin toplamının 22 milyar 430 milyon lira olduğu görüldü.

  • Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri 22 milyar 430 milyon Türk Lirasıdır.
  • Fenerbahçe'nin kadro değeri 291.80 milyon Euro, Beşiktaş'ın kadro değeri 167.80 milyon Euro'dur.
  • Fenerbahçeli Jhon Duran 35 milyon Euro, Beşiktaşlı Orkun Kökçü 28 milyon Euro piyasa değeri ile maçın en değerli oyuncularıdır.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman Sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.

22 MİLYAR LİRALIK DEV DERBİ

Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 291.80 milyon Euro'luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 167.80 milyon Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 22 milyar 430 milyon TL.

EN DEĞERLİLER JHON DURAN VE ORKUN KÖKÇÜ

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran derbide görev alması durumunda 35 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Duran'ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon Euro ile bu alanda zirvede yer alacak. Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri'nin 24'er milyon Euro piyasa değeri bulunurken; Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva da 15'er milyon Euro ile siyah-beyazlıların en değerli futbolcuları arasında yer alıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
